هددت روسيا بفرض رسوم جمركية بقيمة تصل الى 540 مليون دولار على السلع الاميركية المستوردة ردا على الرسوم الاميركية على الصلب والالمنيوم، بحسب وثيقة وزعتها موسكو الثلاثاء في منظمة التجارة العالمية.

وقدمت روسيا طعنا بالرسوم الجمركية الاميركية في المنظمة الشهر الماضي، الا ان الوثيقة تقول ان الاجراءات الجديدة هي “ضوابط” وتشير الى ان قوانين التجارة الدولية تتيح لها أن تفرض رسوما جمركية بسرعة على مقدار مماثل من السلع الاميركية.

واثار الرئيس الاميركي دونالد ترامب المخاوف من اندلاع حرب تجارية في اذار/مارس عندما قرر فرض رسوم على واردات بلاده من الصلب والالمنيوم.

وطبقا للحسابات الروسية فإن الرسوم الاميركية على الصلب (25%) والالمنيوم (10%) ستبلغ قيمتها 538 مليون دولار.

وجاء في الوثيقة انه سيتم اصدار اشعار لمدة 30 يوما قبل اعلان السلع التي ستخضع للرسوم الجمركية الاضافية والتي ستبقى سارية حتى تسحب الولايات المتحدة رسومها الاضافية.

وقد قدمت الولايات المتحدة اعفاءات موقتة من الرسوم لدول معينة من بينها دول الاتحاد الاوروبي، الا ان الرسوم بدأ سريانها على روسيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية