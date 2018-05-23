ندد الاتحاد الاوروبي الثلاثاء بتجاوزات عديدة شابت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي فاز فيها نيكولاس مادورو واعلن انه ينظر في فرض عقوبات.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان ان “الاتحاد الاوروبي ينظر في (فرض) عقوبات”، منددة بما اعتبرته “عوائق كبيرة امام مشاركة احزاب سياسية في المعارضة وقادتها” وبـ”تجاوزات عديدة تخللت يوم الانتخابات بما فيها شراء اصوات”.

واكدت موغيريني ان “فنزويلا تحتاج في شكل ملح الى حل سياسي لوضع حد للازمة الراهنة، وقبل كل شيء، تلبية الحاجات الانسانية الاكثر الحاحا لسكانها”.

واضافت “يكرر الاتحاد الاوروبي ضرورة استعادة العملية الديموقراطية واهمية ان تتمكن البلاد من التوصل الى حل سياسي تفاوضي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية