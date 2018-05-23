اختبر الجيش الاوكراني للمرة الاولى الثلاثاء صواريخ اميركية مضادة للدبابات من طراز جافلين بعدما وافقت الولايات المتحدة على بيعها في اذار/مارس رغم اعتراض روسيا، بحسب ما اعلن الرئيس بترو بوروشنكو.

وقال بوروشنكو في بيان للرئاسة الاوكرانية “حل هذا اليوم اخيرا، للمرة الاولى، تم في اوكرانيا اختبار منظومات مضادة للدبابات من الجيل الثالث من طراز جافلين”.

واضاف بوروشنكو الذي توجه الى احد المواقع التي شهدت هذا الاختبار ان “القدرات العسكرية للجيش الاوكراني تعززت في شكل كبير اعتبارا من هذا اليوم”.

ووافقت الخارجية الاميركية رسميا بداية اذار/مارس على بيع اوكرانيا هذه الصواريخ بهدف مساعدتها “في حماية سيادتها ووحدة اراضيها”.

وشكلت هذه الخطوة قطيعة مع السياسة الاميركية التقليدية التي قضت بعدم تزويد كييف اسلحة “فتاكة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية