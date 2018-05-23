أصدرت محكمة عراقية اليوم حكما بالإعدام شنقا على مواطن بلجيكي أدين بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن الحكم بالإعدام صدر عن المحكمة الجنائية المركزية العراقية اليوم بحق طارق جدعون المدعو “أبو حمزة البلجيكي”، وهو من مواليد عام 1988 وكان يقاتل إلى جانب “داعش” في سوريا والعراق منذ 2014، ودعا عبر شريط مصور إلى شن هجمات إرهابية في أوروبا، وتحديدا في فرنسا وبلجيكا.

وصف المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له المدان بأنه “من أبرز الإرهابيين الأجانب المطلوبين الذين قاتلوا في سوريا والعراق في صفوف التنظيم الإرهابي”.

وذكرت الوكالة أن الجلسة في القضية لم تستمر أكثر من عشر دقائق بحضور المتهم، ويحق له الطعن على الحكم خلال 30 يوما.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية البلجيكية، ديدييه فاندرهاسلت، للوكالة أن حكومة بروكسل تسعى إلى تخفيف العقوبة للسجن المؤبد بسبب معارضتها المبدئية لحكم الإعدام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية