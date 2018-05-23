دانت وزارة الخارجية الفنزويلية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على الجمهورية، ووصفتها بـ “الجريمة ضد الإنسانية”.

وجاء في بيان للخارجية الفنزويلية أن “هذه الإجراءات غير المبررة والأحادية الجانب تمثل جريمة ضد الإنسانية وتعيق تنمية فنزويلا”.

وأضافت الخارجية أن الولايات المتحدة “تستغل حاجات الشعب الفنزويلي بمثابة سلاح سياسي” بهدف “زعزعة استقرار الجمهورية والإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو”.

هذا، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مرسوما حول حظر شراء الديون الحكومية الفنزويلية في أعقاب فوز الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم 20 مايو وسط مقاطعة معظم قوى المعارضة لها، والتي لم تعترف واشنطن بنتائجها.

المصدر: وكالات