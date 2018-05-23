استبعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء إعادة الانتخابات البرلمانية في البلاد، مشددا على ضرورة “التحقق جيدا من نتائجها النهائية”

ودعا رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، أثناء مؤتمر صحفي أسبوعي عقده الثلاثاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الشفافية في العمل وتوفير المعلومات من كل مركز انتخابي إلى الكتل السياسية.

وتطرق العبادي أيضا إلى الملف الأمني، مضيفا أن هدف السلطات الأساسي يكمن في حماية المواطنين والحدود ومنع تسلل الإرهابيين إلى داخل البلاد، مؤكدا نجاح الحكومة في تأمين الحدود مع سوريا واستئصال “داعش” في أعالي الفرات.

المصدر: السومرية نيوز