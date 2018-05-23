بدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحث مشروع قرار تقدمت به الكويت وينص على نشر بعثة دولية في فلسطين ستكون معنية بحماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جونثات آلين، في تصريحات صحفية أدلى بها الثلاثاء “بدأنا المرحلة الأولية لبحث مشروع القرار، ولا أستطيع أن أضيف أي شيء آخر”.

وأوضح آلين “ثمة حاجة إلى وضوح أكثر حول بعض عناصر الوثيقة قبل اتخاذنا القرار بشأنها، واعتقد أن الدول الأخرى (في مجلس الأمن) تلتزم بموقف مماثل”.

وأشار الدبلوماسي البريطاني، ردا على سؤال حول نقاط المشروع التي يجب توضيحها، إلى أن أعضاء مجلس الأمن يجب أن يعلموا بالتفاصيل ماذا ستمثل “البعثة الدولية المعنية بحماية المدنيين الفلسطينيين”، وأضاف: “لا يزال هذا الأمر حتى الآن غير واضح بالنسبة إلي”.

من جانبه، أعلن مندوب بوليفيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ساتشا ليورينتي، عن “الدعم الكامل” لمشروع القرار الكويتي من قبل بلاده، إلا أنه أكد أيضا أن مناقشتها ستتطلب وقتا.

ودعا الدبلوماسي البوليفي إلى عدم التعويل على تعاون بناء مع الولايات المتحدة في إطار هذه القضية، مؤكدا أن واشنطن تدعم بشكل تام إسرائيل وتعرقل كل القرارات في مجلس الأمن التي تضر مصالحها، وعلق على هذا الأمر بالقول: “هناك فارق بينما ننتظره وما يحدث بالحقيقة، نتوقع أن كل دولة ستدعم القانون الدولي وستلتزم بقرارات مجلس الأمن، لكن الأمريكيين يعتبرون، على ما يبدو، أنهم فوق القانون الدولي”.

المصدر: وكالات