حذرت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا، ناتالي لوازو، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإيطالية المستقبلية من التصرف بمفردها داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي جلسة “للأسئلة والأجوبة” عقدها البرلمان الفرنسي، قالت لوازو: “مصائرنا مترابطة بشكل وثيق، ولا يمكن وليس من المستحسن أن يتصرف أحد بمفرده في أوروبا”.

وفي الوقت الحالي، تعمل قوتان سياسيتان في إيطاليا، هما حركة “النجوم الخمسة” الشعبوية، وحزب “الرابطة” (أقصى اليمين)، على تشكيل حكومة بعد توصلهما إلى عقد ائتلافي لوضع حد لشهور من الفراغ الحكومي الناجم عن نتائج انتخابات 4 مارس الماضي.

المصدر: وكالة رويترز