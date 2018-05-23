منعت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء أمس الاثنين، دخول “آن مادلين ليلجيستروم ” الموظفة بسفارة السويد بتركيا بعد وصولها من إسطنبول دون تأشيرة دخول مسبقة كما تقضي القواعد المعمول بها.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة إسطنبول تقدمت “آن مادلين ليلجيستروم” الموظفة بسفارة السويد بتركيا بجواز سفر رسمي لإنهاء إجراءات وصولها بغرض السياحة، وتبين أنها لا تحمل تأشيرة دخول مسبقة.

وقامت سلطات الجوازات المصرية بالاتصال بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية، الذي تشاور مع السفير أيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية للمراسم حيث تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وعدم السماح بدخول الموظفة السويدية.

يُذكر أن مصر بدأت فى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل خلال عام 2010 ويقضى بضرورة حصول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة من دول العالم على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج ما دفع عدة دول للاتفاق مع مصر لتبادل مبدأ المعاملة بالمثل واحترام جوازات السفر المصرية.

المصدر: صحف مصرية