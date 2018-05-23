كشف وزير الإنتاج الحربي المصري، اللواء محمد سعيد العصار اليوم الثلاثاء، عن حصيلة المصانع التي تمتلكها الوزارة، بالإضافة إلى الإيرادات الجيدة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح اللواء العصار خلال تصريحات له، أن معظم الاقتصاد المصري يعتمد على القطاع الخاص، موضحا أن هناك صناعات مشتركة بين الانتاج الحربي والقطاع الخاص في عديد من المجالات والصناعات المختلفة، وهناك منظومة كبيرة للصناعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار وزير الإنتاج الحربي المصري، أن هناك تعاونا وثيقا مع جميع مراكز البحث العلمي والجهات البحثية والتصنيعية من أجل دعم الابتكارات وخروج الصناعات الخاصة بالمجال، مؤكدا أنه يشهد تنفيذ مشروعات بحثية كبيرة بصفة مستمرة.

ولفت إلى أن لدى الإنتاج الحربي مراكز بحثية ومعهد فني وأكاديمية للهندسة ومركز معلومات، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك 22 مركزا على مستوى الجمهورية و17 مصنعا، ومعارض لبيع المنتجات المدنية.

المصدر: وكالات