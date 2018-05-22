طلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الثلاثاء من المحكمة الجنائية الدولية فتح “تحقيق فوري” في جرائم حرب وجرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني.

والتقى المالكي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا واستمر الاجتماع ساعة في مقر المحكمة في لاهاي “لإحالة الحالة في فلسطين” إلى مكتبها.

وقال المالكي للصحافيين عقب لاجتماع “اليوم اتخذت دولة فلسطين خطوة مهمة وتاريخية على طريق تحقيق العدالة لابناء شعبها الذين عانوا وما زالوا يعانون الظلم والجرائم المستمرة منذ عقود”.

واضاف “قبل قليل سلمت بنسودا إحالة من دولة فلسطين تطالبها بفتح تحقيق فوري في الحالة في فلسطين وتحديدا في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية السابقة والمستمرة واللاحقة والمتصلة بمنظومة الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي في أراضي دولة فلسطين المحتلة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية