قال الرئيس نجيب ميقاتي ” ان ما حصل في طرابلس في هذا الشهر الفضيل ، مرفوض بكل المعايير والقيم، خصوصا الاعتداء على الجيش وسقوط عدد من الاصابات في صفوف العسكريين”.

اضاف :”طرابلس، كما كل لبنان، هي في عهدة الدولة والجيش هو حامي البلاد. و بعدما استمعنا الى معالي الوزير محمد كبارة الذي أبدى كل تمسك بالدولة ومؤسساتها نهيب بالجميع الإلتزام بالقوانين وترك المعالجة المطلوبة لهذا الحادث للجيش مع التشديد على عدم جواز تكرار احداث مماثلة”.

وختم :”إننا نتضرع الى الله طالبين الشفاء للجرحى ونشدد على ضرورة منع العبث بامن هذه المدينة الصابرة والملتزمة بالدولة و قوانينها، ونحن سنتابع مجريات الأمور بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام