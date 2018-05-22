اكد النائب الاول للرئيس الايراني الثلاثاء ان الولايات المتحدة ستدرك يوما ما ان التهديدات ليست اللهجة الملائمة للتعامل مع بلاده، ذلك ردا على تهديد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو طهران بعقوبات شديدة جدا.

وهددت واشنطن الاثنين بفرض عقوبات على ايران “هي الاقوى في التاريخ” مطالبة اياها بالرضوخ لـ12 شرطا مشددا بهدف التوصل الى “اتفاق جديد” حول برنامجها النووي.

وكتب ايشاغ جاهانغيري النائب الأول للرئيس الايراني على تويتر ان “وزير خارجية ترامب متأخر 40 عاما، الشعب الايراني قام بالثورة حتى لا يملي عليه أحد ما يفعله”.

واضاف “في النهاية ستقبل ادارة (الرئيس الاميركي دونالد) ترامب بالواقع وهو انه يجب التحدث الى إيران بلباقة ومنطق وليس بلغة التهديدات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية