استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في مكتبه في الوزارة، اليوم، وفد الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان برفقة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، حيث اطلعهم على قرار مجلس الوزراء اقرار سلسلة الرتب والرواتب لهم ووعدهم متابعة اعداد الجداول مع وزارة المال تطبيقا للقانون وتمهيدا لاصدار المراسيم اللازمة.

واكد حاصباني دعمه “لقضيتهم ومتابعته الحثيثة لتأمين حقوقهم بعيدا عن الاعلام والمزايدات”. مشددا على “ضرورة ان تبقى التظاهرات تحت سقف القانون وان تراعي القوى الامنية مشاعر المعتصمين في الآن عينه”.

وتقدم اعضاء اللجنة بالاعتذار عن “الاساءات التي صدرت خلال تظاهرات الامس عن بعض المتظاهرين”. مشددين على “تقديرهم لجهود وزير الصحة في سبيل الحفاظ على حقوقهم ومتابعتها وعلى جهود وزير المال”، آملين “وضع الجداول سريعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية