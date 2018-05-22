أعدم مستوطنون صهاينة الثلاثاء 700 شجرة عنب من أراضي بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

واشارت مصادر فلسطينية الى ان “ملكية الحقول المستهدفة والبالغة نحو 9 دونمات والواقعة في منطقة المرجمة بجانب الشارع الالتفافي رقم 60 للشقيقين ماهر وإسماعيل عطا حسن كرجة ويونس علي أحمد أبو عريش ووليد عبد الرازق دحيدل”.

وأوضحت المصادر ان “عملية إعدام الأشجار تمت على ما يبدو في ساعات الفجر بواسطة منشار آلي”.

وكان مستوطنون قد أقدموا الأسبوع الماضي على قطع نحو 300 شجرة عنب في منطقة “أم السحالي” المجاورة ببلدة حلحول.

المصدر: فلسطين اليوم