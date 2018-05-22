دعت جبهة “العمل الاسلامي” في لبنان في بيان اثر اجتماعها الدوري، إلى “ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية وازنة باعتبارها حكومة العهد، وتضمين الثلاثية الاستراتيجية الدفاعية الماسية في بيانها الوزاري دون أي مواربة ولا سيما بعدما أثبتت نتائج الانتخابات قوة المقاومة وحلفائها في لبنان”.

وشددت الجبهة على أهمية “تشكيل هذه الحكومة وعدم وضع العراقيل أمامها، وذلك لمعالجة الملفات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وخصوصا ملفات وأزمات الماء والكهرباء والنفط والطبابة والاستشفاء وغلاء أسعار المواد الغذائية، إذ أن الدولة مسؤولة عن أمن المواطن الصحي والغذائي والاجتماعي أيضا ولا بد لها من إيجاد العلاج والترياق اللازم في أسرع وقت”.

وأشارت الى أن “الأجواء الآن مريحة ومستقرة ومطمئنة والحكومة الجديدة تستطيع بذل جهد بسيط لتأمين الكهرباء والماء وتخفيض الأسعار والبدء بالعمل على إيجاد مخارج حقيقية لاستخراج النفط والغاز”.

المصدر: الوكالة الوطنية