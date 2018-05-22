وجه وزير البيئة طارق الخطيب كتابا الى كل من المدير العام الهيئة الوطنية للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي والمدعي العام البيئي في جبل لبنان للتحقق من معلومات عن نفايات سامة وخطرة مطمورة في جرد كسروان.

وجاء في كتاب وزير البيئة الى نصولي: “حيث أنه وردت الى وزارة البيئة معلومات عن وجود نفايات سامة ومشعة مطمورة في جرود كسروان بشكل غير سليم بيئيا مما يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة وعلى البيئة، وحيث أن ادارة النفايات المشعة لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة البيئة وأن الهيئة الوطنية للطاقة الذرية هي الجهة المخولة بالكشف والتعامل مع هذه المواد والنفايات المشعة، وعليه تتمنى عليكم وزارة البيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة هذا الموضوعفي حال ثبوت صحته، شاكرين لكم دوام التعاون المشترك لما فيه خير البيئة في لبنان”.

وجاء في كتاب وزير البيئة الى المدعي العام البيئي في جبل لبنان: “حيث أنه ترد الى الوسائل الاعلامية المقروءة من حين الى آخر مقالات تتعلق بوجود نفايات سامة وخطرة مشعة مطمورة في جرود كسروان، وحيث أنه في حال صدقت هذه المعلومات، فإن تسرب هذه المواد الى المياه الجوفية يشكل خطرا على صحة الانسان وعلى البيئة المحيطة، وحيث أنه بعد التواصل مع بلديات فاريا وحراجل، تبين أن البلديات المذكورة لا تمتلك معلومات مؤكدة عن حقيقة وجود هذه النفايات من عدمه، ونظرا الى خطورة هذه المواد في حال وجودها وحفاظا على السلامة العامة، عليه، تتمنى عليكم وزارة البيئة تكليف من يلزم لاجراء الاستقصاءات والتحقيقات اللازمة للتأكد من صحة هذه المعلومات وفي حال صحتها ملاحقة الفاعلين والمتدخلين والمحرضين وكل من تثبت علاقته بهذا الموضوع راجين افادتنا بنتيجة الاستقصاءات والتحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية