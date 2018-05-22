تدرس شركة الطيران الروسية “بوبيدا” للرحلات منخفضة التكلفة، فتح الرحلات الجوية إلى مصر، حسبما أفاد مصدر مطلع على استراتيجية تطوير شبكة خطوط النقل الجوي لوكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وأوضح المصدر، اليوم الثلاثاء، أن شركة “بوبيدا” تدرس مختلف الخيارات لتطوير شبكة الطيران، بما في ذلك عدم استبعاد إمكانية إدراجها رحلات إلى مصر.

وتعد شركة الطيران الروسية “بوبيدا”، أول شركة طيران للنقل منخفض السعر، تأسست عام 2014، وتقوم الشركة الآن بنقل الركاب جواً في عدد من الوجهات الروسية والأجنبية، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا واليونان وألمانيا وإسرائيل وقبرص.

المصدر: وكالات