إستقبل الرئيس سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار، أمين عام حركة الأمة الشيخ عبدالله جبري، الذي هنأه لمناسبة 25 أيار، ذكرى تحرير الأرض اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن الشيخ جبري “الدور الكبير الذي أداه الرئيس سليم الحص رئيس حكومة التحرير في العام 2000، والذي أسهم بشكل فعال، كونه صاحب الدعم الأكبر في دعم وانتصار لبنان والمقاومة على العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى تحرير الأسرى من معتقلات العدو الصهيوني، وتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي”.

بدوره، شكر الرئيس الحص جبري على “مبادرته الطيبة، مضيفا “أن ما أقدم عليه نابع من واجبه وضميره الوطني والتزامه مبدأ مواجهة العدو المحتل حتى تحرير كامل التراب اللبناني من المحتل الغاصب، أي تكن هويته، تماما كما يتوجب على كل فرد منا التزام مناصرة ودعم القضية الفلسطينية العربية حتى تحرير فلسطين، كامل فلسطين، من البحر إلى النهر، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام