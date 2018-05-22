أكد حزب الحق، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال لا يريد الخير لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وأنه يستغل المظلومية الجنوبية لتنفيذ أجندته الخاصة.

وقال حزب الحق في بيان له بمناسبة الذكرى الـ28 لإعادة تحقيق الوحدة بين شطري الوطن “تمر بنا هذه الذكرى العظيمة وهذه المناسبة الغالية – للأسف الشديد – وبلدنا يعيش العدوان الأمريكي الصهيوسعودي، بل وإن أجزاء من الوطن الغالي تعيش تحت الاحتلال وتحت سيطرة أدواته السعودية والإماراتية”.

وتوجه لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بالقول إن الاحتلال لا يريد لهم الخير ولن يريد لهم الخير، وعندما يمنيهم بما يسمى الانفصال فهو لا ولن يريد لهم إنشاء دولة مستقلة قوية بل إنه يستغل المظلومية الجنوبية لتنفيذ أجندته الخاصة.

وأكد حزب الحق أن الاحتلال الإماراتي السعودي إنما هو ينفذ الأجندة الأمريكية الصهيونية في تفتيت الأرض وتمزيق الشعب.

المصدر: المسيرة نت