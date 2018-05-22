قال رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي، اليوم الثلاثاء، ان مهمة بالنسبة لنا هو الاجراءات العملية والضمانات التي يجب ان نأخذها اثناء المباحثات مع الاوروبيين.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان علاء الدين بروجردي أشار اليوم الثلاثاء في تصريح له على هامش اجتماع مجلس الشورى الاسلامي، الى المباحثات مع اوروبا بشأن الاتفاق النووي، قائلا، عندما بدنا في المفاوضات التي نتج عنها الاتفاق النووي كنا نواجه جبهة متحدة من جميع الدول ولكن هذه الجبهة الان متفرقة.

وأضاف، لن يتشكل ذلك الاتحاد السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بأي شكل من الاشكال، ان الاوروبيين امام امتحان تاريخي وليس مقررا ان يبقى بلد كامريكا مسيطراً على جميع الدول.

وحول بيان موغيرني بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي من قبل الاوروبيين، قال بروجردي، لم تعد البيانات لاقيمة لها بالنسبة لنا فحسب بل الوثائق خاصة بعدما تصرفت امريكا بذلك الشكل تجاه الاتفاق النووي، ان المهم بالنسبة لنا هو الاجراءات العملية والضمانات التي يجب ان نأخذها اثناء المباحثات مع الاوروبيين.

المصدر: وكالة تسنيم