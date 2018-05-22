الجهات المختصة تعثر على كمية كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والذخيرة في بلدتي تير معلة والدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2018 - 16:06
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جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 أو 009613507943 - جبل لبنان والشمال 0096170080646
الجهات المختصة تعثر على كمية كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والذخيرة في بلدتي تير معلة والدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي (سانا)
منذ 39 mins
22 May، 2018
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