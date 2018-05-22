نشر النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري تغريدة على صفحته في تويتر يوضح فيها لوزير الخارجية الامريكي ان الشعب الايراني قام بالثورة منذ اربعين عاماً كيلا يسمح لاحد ان يأمره او ينهاه عما يفعل.

وقال : وزيرالخارجية الامريكي يفصله عن زماننا اربعين عاماً، وعليه ان يعلم جيداً ان الشعب الايراني قام بالثورة كيلا يتمكن احد ان يفرض عليه مطالبه، وفي نهاية المطاف ان حكومة ترامب كسابقاتها ستضطر الى القبول بالامر الواقع وهو ان ايران بتاريخها العريق وحضارتها الواسعة تمتلك اكبر شعب في المنطقة لذلك ينبغي التحدث معها بكل ادب ومنطق وبما يليق بها وليس بلغة التهديد والتي هي لغة الضعفاء.

المصدر: مهر