ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة بولاية قندهار جنوبي أفغانستان الثلاثاء، إلى أكثر من 40 قتيلا ومصابا. وقال مدير الصحة بولاية قندهار الدكتور عبد القيوم بخلا، لوكالة “سبوتنيك”، إن حصيلة الانفجار “بلغت ستة قتلى و37 جريحا”. يأتي ذلك في وقت سبق أن أعلن فيه عن مقتل أفغانيان واصابة 25 آخرين، على الأقل، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة قندهار. وقال الناطق باسم حاكم قندهار داوود أحمدي، لوكالة “سبوتنيك”، “قتيلان و25 جريحاً معظمهم من المدنيين في حصيلة أولية للتفجير، الذي هز قندهار”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية