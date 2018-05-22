نجح جرّاح فرنسي في زرع قصبة الرئة في عملية كان طبيب إيطالي قد أخفق في إنجازها ما شكّل وقتها إحدى أكبر الفضائح في تاريخ الطب الجراحي.

واعتمد الجراح الفرنسي تقنية مختلفة سمحت بشفاء مرضى يعيشون مع ثقب في الرغامى، وهو عرض إنجازه الأحد خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية في سان دييغو (الولايات المتحدة). وقال الطبيب إيمانويل مارتينو من مستشفى أفيسين في فرنسا إن «الأعضاء الاصطناعية … من شأنها أن تحدث ثورة في مجال الطب».

وقد اختار تطبيق «هندسة الأنسجة» على الشرايين الأورطية التي تشكل أكبر شبكة للأوعية الدموية في الجسم، لتحويلها إلى قصبات رئوية.

وقد استخرجت هذه الشرايين من واهبين متوفين وتمّ تجميدها في درجات حرارة وصلت إلى ثمانين تحت الصفر. وزرع هذا النسيج بالإضافة إلى «دعامة» محلّ القصبة المستأصلة سابقاً.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية