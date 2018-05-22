أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، في مؤتمر صحافي، “ان من لم يصنع اي انجازات في وزاراته لم يجد وسيلة ترويجية في الانتخابات الا التصويب على ملف الكهرباء”.

وقال: “كفى تشويها للحقائق وكفى انتصارات وهمية”، معتبرا ان “كل الكلام الذي تم تداوله خلال العام ونصف العام الماضي اختفى مع الانتخابات النيابية من دون ان نبدل تبديلا”.

واشار ابي خليل الى “اننا حصلنا على طاقة اضافية 200 ميغاوات تغطي التغذية في الصيف، فلا تقنين اضافي”.

واكد ان “مشروع المعامل على البر هو اول البنود على الخطة التي وضعناها بانفسنا وليس باختراع جديد اكتشفناه في هذه الحكومة او اكتشفه احد المستجدين على السياسة”.

وقال: “نحن كفريق سياسي وكوزارة مستمرون في العمل، وهذا نهجنا بعكس “نهج التنظير” وقد عملنا قدر المستطاع لتنفيذ خطة الكهرباء التي وضعناها منذ 2010″.

المصدر: الوكالة الوطنية