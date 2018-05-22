توفي المتسلّق الياباني نوبوكازو كوريكي الذي سبق أن فقد تسعة من أصابعه أثناء محاولاته السابقة لبلوغ قمة إيفرست، فيما كان منطلقاً في المحاولة الثامنة، حسب ما أعلن فريقه أمس الاثنين.

وسبق أن نجح هذا المتسلّق البالغ 35 عاماً في بلوغ قمم ارتفاعها أكثر من ثمانية آلاف متر، وحيداً ومن دون قارورة أوكسجين، لكنه في هذه الرحلة شعر بالإعياء وعاد أدراجه نزولاً ثم انقطع اتصال الفريق معه.

وهو المتسلّق الثالث الذي يقضي في إيفرست هذا الموسم.

وأرسل فريق للبحث عنه، فعثروا عليه «ميتاً من البرد» وفقاً لما كتبه فريقه على فيسبوك.

وسبق أن فقد المتسلّق تسعة من أصابع يديه بسبب تجمدها أثناء حادث أصابه في محاولة سابقة في عام 2012.

ومساء الأحد، بلغ ارتفاع سبعة آلاف و400 متر بين المعسكرين 3 و4 الأخيرين قبل القمة البالغ ارتفاعها 8484 متراً.

وقال في مقطع مصوّر نشره على صفحته على فيسبوك وهو يبدو لاهثاً منقطع الأنفاس «أشعر الآن بآلام تسلّق الجبل وصعوبته، أقدّر ذلك وسأستمر».

وتمكن حتى الآن 400 شخص من بلوغ قمة إيفرست، في موسم الربيع هذا، وهو موسم مؤات للتسلّق نظراً لتحسّن الأحوال الجوية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية