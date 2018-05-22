أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت أن الميزان التجاري للسلع سجل فائضاً بواقع 1.5 مليار دولار في فترة 21 مارس/آذار – 21 مايو/أيار 2018. وأوضح نوبخت في مؤتمره الصحفي الثلاثاء أن الصادرات سجلت 7.49 مليار دولار، بمقابل استيراد 6 مليارات دولار من السلع في الشهرين المذكورين، حيث سجلت الصادرات نموا بنسبة 28.5 بالمئة وانخفضت الواردات 1.7 بالمئة عن الفترة المناظرة 2017. ولفت الى أن الصادرات النفطية شهدت زيادة ايضا، بحيث نمت بنسبة 99 بالمئة في شهر”فروردين” الايراني (انتهى 20 ابريل/نيسان) على اساس سنوي. وبيّن أن قيمة بيع برميل النفط الايراني بلغت 63 دولار في السنة المالية الجارية (بدأت 21مارس/آذار 2018) ارتفاعا عن مستوى 50 دولارا في السنة السابقة. وأكد نوبخت أن حجم الايرادات العامة سجل زيادة بنسبة 37 بالمئة خلال فترة 21 مارس/آذار- 21 مايو/أيار 2018 على اساس سنوي.

المصدر: وكالة فارس للانباء