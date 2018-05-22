أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن إنقاذ أكثر من 20 ألف شخص كل عام سيصبح ممكنا بعد استخدام الذكاء الصناعي لتشخيص مرضى السرطان قبل أن تتطور أعراضهم.

وفي حديثها في ماكلسفيلد، ستقول رئيسة الوزراء: “التشخيص المتأخر للأمراض التي يمكن علاجها هي واحدة من أكبر أسباب الوفيات التي يمكن تجنبها”.

وبهذا الإعلان ستدفع رئيسة الوزراء هيئة الخدمات الصحية الوطنية لاستخدام الذكاء الصناعي وغيره من “التكنولوجيا الذكية” لتحسين تشخيص سرطان البروستاتا والمبيض والرئتين أو سرطان الأمعاء. ومن المقرر تتبع المعلومات الوراثية للأشخاص المسجلين في الخدمات الصحية الوطنية، والسجلات الطبية، وتتبع عاداتهم مثل التدخين لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

وسوف تمكن هذه الخطط الأطباء من إحالة المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالأورام حتى قبل ظهور أعراض السرطان عليهم، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الوفيات بالسرطان بمقدار 22 ألف بحلول عام 2033.

المصدر: سكاي نيوز