أعلنت السلطات الكولومبية انها أجلت أكثر من 25 ألف شخص من منازلهم في شمال شرق البلاد بسبب سد كهرمائي قيد الانشاء مهدد بالفيضان.

وقالت ادارة الحالات الطارئة في بيان انها أمرت باخلاء 12 بلدية تقع حول سد ايدروتوانغو. اكبر سد قيد الانشاء في البلاد. بسبب خطر حصول فيضان نتيجة انهيار ارضي في المنطقة.

وهذه المحطة الكهرمائية الرامية لسد خمس حاجة البلاد من الكهرباء بوشر بناؤها في 2010 بتكلفة اجمالية تتعدى ثلاثة مليارات دولار.

وكان من المفترض ان يتم في تموز/يوليو ملء بحيرة اصطناعية تابعة للمشروع بالمياه. لكن مطلع ايار/مايو ادى انهيار ارضي الى سد نفق مخصص لتحويل مياه نهر كوكا الذي يغذي السد ويعتبر ثاني اكبر انهار البلاد. لتبدأ بذلك البحيرة بالامتلاء بالمياه قبل ان يكتمل بناء السد.

وفي 12 ايار/مايو اعلنت السلطات حالة الطوارئ وقد تم مذاك اجلاء 25 الفا و234 شخصا غالبيتهم من المزارعين وقد نقلوا الى مناطق آمنة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية