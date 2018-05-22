أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين ان “ليس هناك حل بديل” عن الاتفاق النووي مع ايران وذلك ردا على خطاب لنظيرها الاميركي مايك بومبيو عرض فيه سلسلة شروط مشددة للتوصل الى “اتفاق جديد”.

وقالت في بيان ان “خطاب الوزير بومبيو لم يثبت البتة كيف ان الانسحاب من الاتفاق النووي جعل او سيجعل المنطقة اكثر امانا حيال تهديد الانتشار النووي. او كيف سيجعلنا في موقع افضل للتأثير في سلوك ايران في مجالات خارج اطار الاتفاق”.

وشددت موغيريني على ان “ليس هناك حل بديل عن الاتفاق النووي” بعد استماعها “جيدا” الى مداخلة الوزير الاميركي.

وكررت ان “الاتحاد الاوروبي سيبقى مؤيدا لمواصلة التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاق النووي ما دامت ايران تفي بكل التزاماتها المرتبطة بالنووي، الامر الذي قامت به حتى الان”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية