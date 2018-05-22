دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى “استعادة الديمقراطية” في فنزويلا وإجراء “انتخابات حرة ونزيهة”.

وقال ترامب في بيان له: “ندعو نظام مادورو إلى إعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين فورا ودون شروط وإنهاء الاضطهاد والحرمان الاقتصادي للشعب الفنزويلي”.

وقد وقع ترامب في وقت سابق من اليوم الاثنين مرسوما يحظر على المواطنين والشركات الأمريكية أي تعاملات متعلقة بالديون الحكومية الفنزويلية.

ويأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عدم اعترافها بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، التي جرت يوم 20 مايو وسط مقاطعة معظم قوى المعارضة لها، والتي فاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو بحصوله على أكثر من 60 بالمئة من أصوات الناخبين.

المصدر: وكالة رويترز