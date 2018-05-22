أعلن مسؤولون فلسطينيون مساء الاثنين ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الراقد منذ الأحد في مستشفى قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة يعاني من التهاب رئوي ويتماثل للشفاء.

وقال النائب العربي في كنيست الاحتلال احمد الطيبي، وهو طبيب، بعد ان زار عباس في مشفاه، ان الرئيس البالغ 83 عاما يعاني من “التهاب رئوي ويتعالج بالمضادات الحيوية”، مضيفا في تغريدة على تويتر “اعتقد ان الرئيس عباس سيبقى في المشفى لأيام اخرى”.

من جهته، قال مدير المستشفى حيث يتعالج الرئيس الفلسطيني ان الأخير “يعاني من التهاب رئوي في الرئة اليمنى وقد أعطي العلاج اللازم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية