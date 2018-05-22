صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا تقبل تأجيج أي أزمات جرت تسويتها في الماضي، بما في ذلك الملف النووي الإيراني.

وأكد أردوغان، في كلمة ألقاها الاثنين، أن تركيا تدعم حق الدول في الاستفادة من الطاقة النووية لأغراض سلمية.

وقال “المحطات النووية الـ450 الموجودة في 31 دولة لا تشكل تهديدا لنا، وبنفس الطريقة فإن امتلاك الآخرين لها لا يشكل تهديدًا طالما أنها تخضع للمراقبة الصارمة. إن الخطر الرئيسي الذي يهدد بلدنا ومنطقتنا هو الأسلحة النووية”.

ودعا الرئيس التركي إلى “تطهير العالم من الأسلحة النووية”، لكنه اعتبر في الوقت ذاته أن برنامج إيران النووي قضية تم حلها.

وأضاف أردوغان مشددا “إن تركيا لا تقبل تأجيج أزمات تمت تسويتها بما فيها الملف النووي الإيراني”.

ويأتي هذا التعليق من قبل الرئيس التركي ردا على كلمة ألقاها في وقت سابق من الاثنين وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي اتهم إيران بمواصلة “أنشطة تخريبية وعدوانية في العالم والسعي للحصول على أسلحة نووية”.

المصدر: وكالات