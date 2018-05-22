أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها للدفاع الجوي أسقطت مساء اليوم الاثنين طائرة مسيرة حاولت الاقتراب من قاعدة حميميم.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الصدد: “رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم الروسية، مساء اليوم 21 مايو، هدفا جويا صغير الحجم ومجهول الهوية يقترب من المطار”.

وأوضح البيان أن الهدف كان طائرة مسيرة، وشددت الوزارة على أن “وحدات الدفاع الجوي التابعة للقاعدة الروسية دمرت الهدف”.

وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابة أو أضرار مادية، لافتة إلى أن “قاعدة حميميم الجوية الروسية تعمل وفقا للنظام العادي”.

وكثف المسلحون في سوريا خلال الأشهر الأخيرة محاولاتهم مهاجمة قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية الساحلية بواسطة طائرات بلا طيار.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال أسبوعين، حيث أعلنت الدفاع الروسية يوم 24 أبريل الماضي عن رصد وتدمير طائرتين مسيرتين تابعتين للمسلحين على بعد 10 كيلومترات من المطار العسكري.

المصدر: وكالات