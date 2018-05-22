وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يحظر على المواطنين والشركات الأمريكية أي تعاملات متعلقة بالديون الحكومية لفنزويلا.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن هذا المرسوم “يغلق طريقا آخر أمام الفساد الذي شهدناه، ويمنع المسؤولين الفنزويليين الفاسدين من تقييم وبيع الأصول الحكومية بسعر غير صحيح مقابل الفوائد”.

ويشمل هذا المرسوم أيضا الديون الخاصة بشركة النفط الوطنية الفنزويلية.

وذكر المسؤول أن الإدارة الأمريكية أبلغت روسيا والصين بأنها لا تعترف بالسندات التي تصدرها حكومة فنزويلا، مشيرا إلى أن البرلمان الفنزويلي يعتبر الجهة الوحيدة التي يمكن أن تسمح بإصدار سندات الاقتراض، ولا يحق ذلك للحكومة ولا للجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها بقرار الرئيس نيكولاس مادورو.

المصدر: وكالات