قال رئيس تيار الكرامة النائب المنتخب فيصل كرامي: “يهمني ان اوضح لبعض الذين يجتهدون في ابتكار توصيفات للتحالف الذي يجمعني بالأخ والصديق سليمان فرنجية، حقيقتين لا تحتاجان الى مطالعات صحفية فيها الكثير من التذاكي والتأويل.

الحقيقة الاولى انني والوزير فرنجية متفاهمان متفقان متحالفان على طول الخط. وان كتلة نواب المردة وكتلة نواب الكرامة الوطنية اتفقتا على تكوين تكتل وطني وسياسي وانمائي يضم اليهما بعض الشخصيات الوازنة، وان هذا التكتل لا يختلف في الشكل والمضمون عن كثير من التكتلات التي شهدتها الحياة السياسية والنيابية في لبنان.

الحقيقة الثانية اننا من دعاة اللعب فوق الطاولة ولن نقع في أفخاخ يجري دسها في بعض الاعلام لأهداف ليست خافية علينا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام