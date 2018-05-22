ستنشر روسيا أجهزة تشويش كالتي تستخدمها في سوريا وأوكرانيا لحماية ملاعب كأس العالم لكرة القدم من مخاطر اعتداءات بواسطة طائرات بدون طيار.

ويثير خطر تنفيذ اعتداءات ارهابية بواسطة طائرات دون طيار قلق منظمي البطولة الكروية الأهم في العالم والتي تستضيفها روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

واستهدفت سلسلة تفجيرات انتحارية روسيا منذ فوزها بحق تنظيم البطولة في العام 2010.

وألقت السلطات الروسية مسؤولية بعض هذه الاعتداءات على مسلحين من القوقاز على صلة بتنظيم داعش في سوريا.

وتعرضت القواعد العسكرية الروسية في سوريا لاعتداءات عدة بواسطة طائرات بدون طيار هذا العام.

ولا تتهاون وزارة الدفاع الروسية مع إمكان استخدام افراد او كيانات لهذه المعدات الواسعة الانتشار لإلقاء قنبلة فوق احد ملاعب كأس العالم.

وذكر موقع “ار بي كيه” الإخباري الروسي أن قائد الجيش فاليري غيراسيموف أصدر أوامر في شباط/فبراير الفائت بإقامة وحدات تشويش خارج ملاعب البطولة الاثني عشر ما يجعل من تشغيل طائرة من دون طيار عن بعد أمرا مستحيلا.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية الموقع أن بعض هذه الوحدات في عداد الأسرار العسكرية الكبرى والمعلومات بخصوصها متاحة فقط لجهاز “اف اس بي” الأمني الروسي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية