اكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين ان “ليس هناك حل بديل” من الاتفاق النووي مع ايران، ذلك ردا على خطاب لنظيرها الاميركي مايك بومبيو عرض فيه سلسلة شروط مشددة للتوصل الى “اتفاق جديد”.

وقالت في بيان ان “خطاب الوزير بومبيو لم يثبت البتة كيف ان الانسحاب من الاتفاق النووي جعل او سيجعل المنطقة اكثر امانا حيال تهديد الانتشار النووي، او كيف سيجعلنا في موقع افضل للتأثير في سلوك ايران في مجالات خارج اطار الاتفاق”، مشددة على ان “ليس هناك حل بديل من الاتفاق النووي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية