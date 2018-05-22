انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية المطالب التي وجهها، اليوم الاثنين، رئيس الدبلوماسية الأمريكية مايك بومبيو، إلى طهران.

وقالت الوزارة في بيان نقله التلفزيون الحكومي الإيراني، إن تصريحات بومبيو عبارة عن “أكاذيب” تهدف إلى “صرف الأنظار عن خرق إيران للصفقة النووية الدولية”.

وجاء في البيان أيضا أن إيران “ترفض الادعاءات والأكاذيب الكامنة في هذه الاستراتيجية الجديدة المزعومة وتدين التدخل السافر لوزير الخارجية الأمريكي.. في شؤونها الداخلية وتهديداته غير القانونية ضد دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة”.

وقالت الخارجية إن الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية إجراءاتها العدائية ضد إيران.

المصدر: وكالة رويترز