اعتبرت وزارة الخارجية الروسية عدم اعتراف الولايات المتحدة بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا “سابقة خطيرة” ستكون لها “عواقب بعيدة الأمد”.

وأعربت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى عدم اعترافها بنتائج الانتخابات مسبقا، وأشارت إلى أن “هذا الموقف له عواقب خطيرة طويلة الأمد”.

وأكدت الخارجية أن هذا يشكل “سابقة خطيرة، عندما يتم الربط بين شرعية العملية الانتخابية… وبين الموقف المعلن مسبقا من قبل عدة دول”.

وأضافت “لا شك في أن الدعوات لعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات هي دعوات لإنشاء فراغ حكومي، ما يهدد بزعزعة الاستقرار داخل البلاد وما حولها”.

هذا، وقد فاز رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم 20 مايو، وسط مقاطعة معظم قوى المعارضة لها. وأعلنت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات في فنزويلا.

المصدر: وكالات