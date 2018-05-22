اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة تكرر الأخطاء التي ارتكبتها سابقا، مؤكدا أن بلاده تعمل مع شركائها على مرحلة ما بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “الدبلوماسية الأمريكية المزيفة عودة إلى العادات القديمة، إنها مقيدة بأوهام وسياسات فاشلة تفرضها قوى فاسدة تهتم بمصالحها الخاصة”.

وأضاف ظريف أن هذه الدبلوماسية الأمريكية “تكرر الخيارات الخاطئة القديمة، وبالتالي ستحصد الثمار السيئة الخبيثة”.

وشدد ظريف على أن “إيران تعمل مع شركائها على وضع حلول مناسبة للمرحلة لما بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة” الخاصة بالملف النووي الإيراني.

المصدر: وكالات