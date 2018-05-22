قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الاثنين، إن صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخير وإنه يتابع عمله حتى أثناء وجوده داخل المستشفى.

وأضاف عريقات الذي زار عباس عصر الاثنين في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، أنه قدم تقريرا للرئيس حول ملف الإحالة الذي سيقدمه وزير الخارجية رياض المالكي لمحكمة الجنايات الدولية يوم الثلاثاء.

وأفاد أمين سر اللجنة التنفيذية بأن الرئيس طلب منه إجراء الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بنقل البارغواي وغواتيمالا والولايات المتحدة سفاراتها إلى القدس.

هذا، ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر طبية قولها إن الرئيس عباس “مصاب بالتهاب في الأذن الوسطى، انتقل إلى الرئتين”.

وفرضت قوات الامن الفلسطيني طوقا حول المشفى الذي يتواجد فيه عباس، ومنعت الطواقم الطبية من إعطاء تصريحات حول وضعه، بحسب الوكالة التركية.

المصدر: وكالات