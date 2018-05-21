أبرز التطورات على الساحة السورية اليوم الاثنين 21-05-2018

دمشق وريفها

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، في بيان لها أنَّه بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة والمتتابعة، أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة والقوات الرديفة والحليفة تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها بالكامل وتم القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ما أدى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وقبلها يلدا وببيلا وبيت سحم، وهذا ما يتوج تطهير جميع بلدات الغوطتين الغربية والشرقية تماماً من رجس الإرهاب المسلح التكفيري بكل مسمياته وأشكاله وسحق تجمعاته التي كانت تنتشر في تلك المناطق.

واكدت القيادة في بيانها انه تأتي أهمية هذا الإنجاز من القضاء التام على أشرس مكونات التنظيمات الإرهابية وإثبات قدرة جيشنا الباسل على الحسم الناجز في مواجهة الإرهاب الممنهج والمدعوم من قوى إقليمية ودولية، إضافة إلى ضمان أمن العاصمة دمشق وريفها كاملاً والقضاء على مصادر التهديد التي كانت تواجه ملايين السكان، وتحاول تعطيل دورة الحياة الطبيعية، فضلا عن تهيئة البيئة المطلوبة لضمان القضاء على ما تبقى من إرهاب مسلح أينما وجد على الجغرافيا السورية.

واضافت القيادة في بيانها أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تعلن اليوم أن دمشق وما حولها وريفها وبلداته هي مناطق آمنة بالكامل وعصية على الإرهاب ورعاته، فإنها تؤكد في الوقت نفسه أن جيشنا الباسل اليوم أكثر قوة وأشد بأساً وتصميما على مطاردة ما تبقى من فلول الإرهاب وسحق تجمعاته أينما وجدت على امتداد تراب الوطن، وسيبقى الجيش العربي السوري عنوان الرجولة والبطولة والوطنية، ولن تتوقف عجلة الحسم الميداني حتى يتم تطهير كل التراب السوري من رجس الإرهاب بغض النظر عن المحاولات اليائسة التي يلجأ إليها رعاته وداعموه لإطالة أمده، فالقضاء التام على الإرهاب قرار سوري صرف لا رجعة عنه مهما بلغت التضحيات.

دمشق وريفها

• عثرت الجهات المختصة على معدات طبية وأسلحة وأجهزة اتصالات ومخارط وآليات خلال تمشيط بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بريف دمشق الجنوبي.

درعا وريفها

• اندلعت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش، عند أطراف بلدات “حيط، الشيخ سعد وجلين” في ريف درعا الغربي، وسط قصف صاروخي متبادل بين الطرفين.

دير الزور وريفها

• قُتل شخصان اثنان بانفجار لغمٍ زرعه مجهولون قُرب بلدة العشارة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، يوم أمس.

• سلمَ عشرة مسلَّحين تابعين لداعش أنفسهم مع عائلاتهم لـ”قسد” قُرب بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها

• صادرت “قسد” عدداً من الدراجات النارية في مدينة الحسكة، بحجة عدم تسجيلها من قبل أصحابها لدى “قسد”.

الرقة وريفها

• رمت “قسد” جثة أحد مسلَّحي “لواء ثوار الرقة” التابع لها قُرب قرية الأسدية في ريف الرقة الشمالي، ذلك بعد تصفيته لأسبابٍ مجهولة.

• اعتقلت “قسد” 47 شاباً من قرى “الكرامة، حمرة بلاسم وحمرة بويتية” بريف الرقة الشرقي، و4 آخرين من مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، لسوقهم إلى “التجنيد الاجباري”.

• انتشر مسلحو “قسد” في مدينة تل ابيض في ريف الرقة الشمالي، بحثاً عن الشُبَّان لاعتقالهم وتجنيدهم إجبارياً.

حلب وريفها

• أُصيب عدد من المدنيين جرَّاء سقوط قذيفةٍ صاروخية فجر اليوم على حي جمعية الزهراء بمدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلَّحة.

• قُتل مسلّحان من “هيئة تحرير الشام” برصاص مجهولين جنوب بلدة الزربة في ريف حلب الجنوبي الغربي.

• انفجرت عبوة ناسفة، زرعها مجهولون جانب المدرسة الشرعية في مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً.

إدلب وريفها

• دخل رتل عسكري تركي مؤلف من عدّة آليات إلى نقطة المراقبة التركية في قرية الصرمان بريف ادلب الجنوبي الشرقي.

• أصيب شخصٌ، جراء إلقاء مجهولين قنبلة يدوية على “مخفر” بلدة سرمدا التابع للمجموعات المسلّحة، بريف إدلب الشمالي.

• فككت “هيئة تحرير الشام” عبوة ناسفة زرعها مجهولون، في مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي.

حمص وريفها

• عثرت الجهات المختصة خلال تمشيطها بلدة كفر لاها في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي على أسلحة وذخيرة متنوعة وكميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، ومواد تستخدم في تصينع المتفجرات والمواد السامة وأقنعة واقية من المواد الكيميائية من مخلفات الإرهابيين.

المشهد المحلي

• استقبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم، مون جونغ نام، سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتسلّم منه نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية كوريا الديمقراطية لدى الجمهورية العربية السورية.

• قدر ‏مدير الشركة العامة لكهرباء حمص، المهندس مصلح الحسن، قيمة الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية في ريف حمص الشمالي جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بحوالي 12 مليار ليرة سورية. وذكر الحسن أنَّ “عمل الورشات يتركز حاليا على إصلاح الخطوط ‏الرئيسية حيث تم البدء بإصلاح وصيانة خطوط التوتر المنخفض كخطوة اولى على طريق اعادة الكهرباء إلى قرى وبلدات الريف الشمالي بعد خلوها من الإرهاب”.

• قال المتحدث باسم مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا أندريه نيكيبيلوف، إن ممثلي مركز المصالحة والعسكريين السوريين عثروا في المناطق المحررة من المسلحين في محافظة حمص، على مستودعات أسلحة مصنوعة في دول أعضاء في حلف الناتو. وأضاف أندريه نيكيبيلوف،”نحن حاليا في الزعفرانة في محافظة حمص، وبالتحديد في نقطة المراقبة كانت تابعة لجبهة النصرة الإرهابية، ويمكنكم مشاهدة الكثير من أقنعة الغاز والأسلحة الأجنبية الصنع وخاصة صاروخ “Toy-2”.

المشهد الدولي

• قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، إنّ إيران ستبقى متواجدة في سوريا مادام هناك ارهاب ولطالما تريد الحكومة السورية ذلك، ومن ينبغي أن يخرج هو من دخل من دون اذن الحكومة السورية.

• انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول عزم واشنطن على فرض عقوبات غير مسبوقة على طهران لحملها على تغيير سياستها. وقال الرئيس الإيراني: ان علينا ان نساعد بعضنا بعضا اليوم أكثر مما مضى، فاليوم تولت السلطة في أميركا إدارة أعادت الأمريكان 15 سنة الى الوراء، الى عهد بوش الابن، حيث أخذوا يكررون تصريحات عام 2003.

• حذر مدير قسم آسيا الثاني في وزارة الخارجية الروسية، ضمير كابولوف، من تبعات التصريحات الأمريكية الأخيرة حول عزم واشنطن تشديد سياسة العقوبات ضد إيران بصورة غير مسبوقة. وأشار “كابولوف” إلى أن المسؤولين الأمريكيين لا يفهمون على ما يبدو أنهم بأساليبهم المتشددة هذه “يؤلبون الشعب الإيراني بأجمعه ضدهم”. وتابع أن محاولات واشنطن لترهيب إيران ستفشل بل وستؤدي إلى نتائج عكسية، علما أن استخدام هذه اللهجة “ينظر إليها الشعب الإيراني كأي شعب آخر، على أنه إهانة له”. وردا على سؤال عما إذا كان يرى أن الضغط الأمريكي المتزايد على طهران سينعكس سلبا على الأوضاع في سوريا وغيرها من المناطق “الساخنة” بالشرق الأوسط، قال الدبلوماسي: “نعم، طبعا.. إيران سترد حيث في مقدورها أن ترد”.

• أكد مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية أنور عبد الهادي، أن الدولة السورية بمؤسساتها كافة هي من سيتولى أمر مخيم اليرموك وإدارته عقب تطهيره من الإرهاب مثله مثل أي منطقة أو بقعة سورية أخرى، ودور الفصائل الفلسطينية كان بالمشاركة في طرد الإرهاب إلى جانب الجيش السوري.

• قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن أميركا لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي الموقع في 2015، مضيفاً أنه يجب على إيران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة والذرية بالدخول إلى جميع المواقع. كما أشار إلى أنّ أميركا ستمارس ضغوطا مالية غير مسبوقة على إيران والعقوبات ستزداد إيلاما ما لم تغير إيران مسارها، وإن تغيرت الأمور في إيران فواشنطن مستعدة للتعاون وإلغاء جميع العقوبات وإقامة علاقات دبلوماسية.

• كشف تقرير أصدرته مجموعة فونكة الإعلامية الألمانية عن انضمام نحو 500 ألماني إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق على مدى السنوات الماضية، وأشار التقرير إلى أن عشرات من هؤلاء الألمان الذين توجهوا إلى سورية والعراق ألقي القبض عليهم ويقبعون في السجون حالياً لافتاً إلى أن كثيرين آخرين من بينهم نساء وأطفال عادوا إلى ألمانيا.

المصدر: الاعلام الحربي