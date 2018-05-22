كشف “آمر عمليات غرفة عمر المختار بالجيش الليبي الخاصة بإدارة معركة درنة العسكرية” اللواء سالم الرفادي، بأن الإرهابي عمر رفاعي سرور، أصيب بجروح بالغة.

وأوضح الرفادي أنه خلال مداهمة أحد تمركزات قيادات تنظيم القاعدة بالمدينة، أصيب الإرهابي المصري عمر رفاعي سرور.

وأضاف اللواء سالم الرفادي، أنه تم رصد إصابة الإرهابي المصريو والتأكد من نقله للمستشفى الميداني للتنظيم داخل الكتلة السكنية بمدينة درنة، كما تم رصد محاولة إسعافه من قبل بعض الأطباء بالمدينة، بعدما استعان بهم عناصر التنظيم الإرهابي.

وقال سالم الرفادي، إن سرور المكني بـ “أبوعبدالله المصري”، يعد من أهم قيادات القاعدة في مدينة درنة، ويشغل منصب القاضي الشرعي للتنظيم، وهو الابن الأكبر للشيخ رفاعي سرور، أهم رموز منظري التيار القطبي بتنظيم الإخوان الإرهابي، وشريكا للإرهابي هشام عشماوي في تأسيس تنظيم “المرابطون” في درنة والموالي للقاعدة.

المصدر: وكالات