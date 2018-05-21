هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين نيكولاس مادورو باعادة انتخابه رئيسا لفنزويلا وتمنى له “النجاح” في مواجهة التحديات الاقتصادية داعيا الى “حوار وطني” في وقت رفضت المعارضة نتيجة الاقتراع.

وفي برقية تهنئة، “تمنى الرئيس الروسي لنيكولاس مادورو النجاح في خوض التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد”، وفق ما قال الكرملين في بيان.

واعرب بوتين عن الامل في “بدء حوار وطني من اجل مصلحة الشعب الفنزويلي”. وقال بوتين “انه مقتنع بان اعمال نيكولاس مادورو على رأس الدولة ستضمن مواصلة توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وفاز الاشتراكي نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية الاحد بـ68% من الاصوات متقدما على خصومه، وقاطعت المعارضة الاقتراع منددة بـ”تزوير”.

وكانت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الاوروبي وحوالى 10 دول من اميركا اللاتينية اعلنت قبل اجراء الانتخابات انها لن تعترف بنتائجها.

من جهتها، دانت الخارجية الروسية ما اعتبرته محاولات تدخل لدول غربية في العملية الانتخابية في فنزويلا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية