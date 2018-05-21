قتل اربعة اشخاص واصيب تسعة اخرون في شرق اوكرانيا، وفق ما اعلنت السلطات الاوكرانية والمسلحون الاثنين.

وبذلك، يرتفع الى عشرة عدد القتلى الذين سقطوا في خمسة ايام في شرق اوكرانيا.

وكتبت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا الاثنين على تويتر ان “الاسبوع الفائت كان الاسوأ هذا العام، لقد احصينا 7700 انتهاك للهدنة”.

وقتل جنديان اوكرانيان واصيب اربعة اخرون في قرية بيفديني التي تبعد 40 كلم من معقل دونيتسك الانفصالي، بحسب بيان للجيش الاوكراني.

وقتل الجنديان في مواجهات مع “مجموعة استطلاع وتخريب” انفصالية تم كشفها صباحا في محيط القرية التي تسيطر عليها كييف بحسب المصدر نفسه.

واعلنت الشرطة الاوكرانية مساء مقتل مدني بالرصاص في مارينكا على بعد 10 كلم من دونيتسك.

في المقابل، تحدثت السلطات الانفصالية عن مصرع مقاتل واصابة اخر في مواجهات “على خط الجبهة” في منطقة دونيتسك من دون معلومات اضافية كما ذكرت وكالة انباء الانفصاليين الرسمية.

كذلك، اصيب اربعة مدنيين في مدينة غورليفكا التي يسيطر عليها الانفصاليون على بعد ثلاثين كلم شمال شرق دونيتسك. وفق المصدر نفسه. وتدهور الوضع في شرق اوكرانيا منذ الخميس الفائت.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية