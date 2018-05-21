تمنى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء من عمر الحكومة الحالية التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، “التصرف في فترة تصريف الاعمال بمسؤولية، والتركيز حصرا على تسيير الامور الادارية وتسهيل معاملات المواطنين”.

ولفت الى ان “الحكومة حققت انجازات اساسية في مجال انتظام عمل مؤسسات الدولة”، متمنيا على “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اعداد تقرير بها واطلاع المواطنين عليها”.

وأشار الرئيس عون إلى أن “عدم تبني فرنسا موقف رئيسي مؤتمر بروكسل حول النازحين يؤشر الى أن الموقف اللبناني بدأ يلقى صدى ايجابيا يمكن أن يتبلور لمصلحة الطرح اللبناني المرتكز على عودتهم الآمنة إلى المناطق السورية المستقرة”.

وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تناولا خلالها جدول الاعمال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام