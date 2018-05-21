تقرير: علي عواضة
موظفو ومستخدمو المستشفيات الحكومية يعتصمون على طريق القصر الجمهوري وامام وزارة الصحة.
المصدر: المنار
تقرير: علي عواضة
موظفو ومستخدمو المستشفيات الحكومية يعتصمون على طريق القصر الجمهوري وامام وزارة الصحة.
المصدر: المنار
أشارت “الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان”، في بيان لها، الى ان مجلس الوزراء، “عقد ظهر اليوم جلسة إستثنائيةتمت خلالها الموافقة على تطبيق القانون 46 على المؤسسات العامة، التي تتولى إدارة المستشفيات الحكومية، وبخاصة البنود المتعلقة بتعديل دوام العمل، وسلسلة الرتب والرواتب، وتحويله إلى الجهات المعنية لإبداء رأيها، ...