الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية: لتعليق الإضراب بعد جلسة مجلس الوزراء

أشارت “الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان”، في بيان لها، الى ان مجلس الوزراء، “عقد ظهر اليوم جلسة إستثنائيةتمت خلالها الموافقة على تطبيق القانون 46 على المؤسسات العامة، التي تتولى إدارة المستشفيات الحكومية، وبخاصة البنود المتعلقة بتعديل دوام العمل، وسلسلة الرتب والرواتب، وتحويله إلى الجهات المعنية لإبداء رأيها، ...