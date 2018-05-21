نشاط الرئيس نبيه بري – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2018 - 22:00
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القيادة العامة للجيش السوري: العاصمة دمشق وريفها كاملا باتا آمنين وخاليين من الإرهاب
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الجيش السوري يعثر على معدات طبية وأسلحة وأجهزة اتصالات ومخارط وآليات مسروقة في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق
وزير الخارجية الخارجية الاميركي مايك بومبيو: الولايات المتحدة ستضع قانون عقوبات إقتصادي على ايران هو الأقصى في العالم
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: من غير المقبول أن تملي واشنطن على ايران والعالم ما يجب عليهما فعله
الخارجية الايرانية: تصريحات بومبيو محاولة مستميتة لصرف أنظار الرأي العام العالمي عن النقض الامريكي للاتفاق النووي
الخارجية الإيرانية: نحمل واشنطن مسؤولية تداعيات أي تحركات سلبية غير محسوبة العواقب
الخارجية الايرانية: سنواصل سياساتنا عبر التصدي لمخططات واشنطن وحلفائها
الخارجية الروسية: المحاولات الامريكية للضغط على ايران ستؤدي الى نتائج عكسية
مجلس الوزراء اللبناني يعيّن العميد مالك شمص في المجلس العسكري بعد ترفيعه الى رتبة لواء
مجلس الوزراء اللبناني يوافق على إطلاق مناقصة جديدة عبر ادارة المناقصات لتأمين 850 ميغاوات
البطريرك الماروني من بعبدا يدعو القوى السياسية الى تسهيل تشكيل حكومة تكون على مستوى التحديات
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: صيغة الحكومة التي نريدها تستطيع أن ترفع من واقع الإعتزاز بوطنيتنا وانتمائنا
المفوض الأوروبي للطاقة: المفوضية الأوروبية شكلت لجنة لإزالة العقبات أمام الإستثمار في إيران
المفوض الأوروبي للطاقة: الحفاظ على الإتفاق النووي مع إيران ضروري للسلام في المنطقة
اليمن: مقتل وجرح عدد من المسلحين التابعين لقوى العدوان السعودي الامريكي بعد استهداف تجمعاتهم في الجوف
استشهاد صياد وإصابة آخر وفقدان 3 إثر استهداف العدوان لقاربهم بالقرب من جزيرة الطرفة في الحديدة
أربعة قتلى وتسعة جرحى في مواجهات مسلحة شرق اوكرانيا
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 _009613507943
نشاط الرئيس نبيه بري
منذ 1 ساعة
21 May، 2018
تقارير مصورة
الرئيس نبيه بري يبحث مع زواره في الاستحقاقات المحلية المقبلة، والأوضاع في المنطقة.
المصدر:
المنار
نبيه بري
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